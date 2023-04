Shakira ने छोड़ा बार्सिलोना, पति जेरार्ड पिक से अलग होकर रोती हुईं नजर आईं पॉप स्टार; फोटो देख पिघला फैंस का दिल

शकीरा को मिला नोटिस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा को 13 मार्च को जेरार्ड पिक के पिता का ईमेल मिला जिसके मुताबिक, सिंगर को 30 अप्रैल तक उनका घर खाली करने के लिए कहा गया. ईमेल में ये भी लिखा कि ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. खैर, अब शकीरा की एयरपोर्ट से एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो डेनिम लुक में नजर आ रही हैं.

It's confirmed, #Shakira is leaving Barcelona for Miami. pic.twitter.com/8Vfy5vpS5M

फैंस के लिए लिखा नोट

प्राइवेट जेट से रवाना होने से पहले शकीरा ने अपने करीबियों को गले लगाया. सिंगर के साथ उनके दोनों बेटे भी वहां मौजूद थे. यहां शकीरा इमोशनल होती नजर आईं. अब फैंस इस हालत में शकीरा को देखकर काफी परेशान हैं. खैर, आपको बता दें कि बीते रविवार को शकीरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- 'अपने बच्चों के भविष्य और उन्हें स्थिरता देने के लिए मैं बार्सिलोना में आकर बस गई थी. लेकिन अब हम दुनिया के दूसरे कोने में जा रहे हैं. अपनी खुशी को ढूंढने के लिए हम अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी. मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया, मेरे आंसू पोंछे'. इसके अलावा शकीरा ने अपने मेरे स्पेनिश फैंस को भी धन्यवाद दिया.

शकीरा हुईं इमोशनल

Some pictures of #Shakira at Barcelona airport this morning. 1/2 pic.twitter.com/uvERhAguMn

— KevinPrt44 (@KevinPrt44) April 2, 2023