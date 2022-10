Pakistani Movie: फिर चला Fawaad-Mahira का जादू! नई फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दुनियाभर में पहले हफ्ते की कमाई है ताबड़तोड़

Pakistani Movie: फिर चला Fawaad-Mahira का जादू! नई फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दुनियाभर में पहले हफ्ते की कमाई है ताबड़तोड़

The Legend of Maula Jatt: पाकिस्तानी सिनेमा न सिर्फ भारत में बल्कि अब दुनिया भर में सराहा जा रहा है. हाल ही में रिलीज हुई फवाद खान (Fawad Khan) की फिल्म 'द लेजेंड ऑफ मौला जट्ट' (The Legend of Maula Jatt) ने बॉक्सऑफिस पर हंगामा कर दिया है. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर शानदार कलेक्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया है.