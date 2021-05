Jr NTR ने जन्मदिन पर फैंस को दिया रिर्टन गिफ्ट, रिलीज किया RRR से Komaram Bheem का धांसू लुक

नई दिल्ली: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) आज यानी 20 मई को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्हें बधाई देने वाले लोग सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. लेकिन इस इस खास मौके को अब और खास बनाने के लिए अपकमिंग बिग बजट फिल्म 'आरआरआर' (RRR) के मेकर्स ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने फिल्म से जूनियर एनटीआर (Jr NTR) का एक धांसू लुक शेयर किया है.

अपकमिंग फिल्म RRR में जूनियर एनटीआर ने कोमाराम भीम का किरदार निभाया है. कोमाराम भीम ने हैदराबाद की मुक्ति के लिये के आसफ जाही राजवंश के विरुद्ध संघर्ष किया था. फिल्म से उनका नया लुक जारी कर दिया गया है. कोमाराम भीम के लुक में उन्होंने अपने हाथ में भाला पकड़ा है और वे गुस्से में नजर आ रहे हैं. ये लुक खुद जूनियर एनटीआर ने शेयर किया है. देखिए जूनियर एनटीआर का ट्वीट...

He's a rebel full of heart!

It's been a pleasure to play this intense role and I am happy to introduce to you all, one of my biggest challenges so far. #KomaramBheem from #RRRMovie.@ssrajamouli @AlwaysRamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @oliviamorris891 @RRRMovie @DVVMovies pic.twitter.com/aXDV5mP4sG

— Jr NTR (@tarak9999) May 20, 2021