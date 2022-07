Samantha Prabhu on UnHappy Marriage: ‘K3G नहीं KGF की तरह होती है लाइफ, नाखुश शादी का सामंथा ने बताया असली कारण

Samantha Prabhu in Koffee With Karan 7: सामंथा प्रभू (Samantha Prabhu) यूं तो अब तक सिर्फ साउथ फिल्मों में ही नजर आई हैं. लेकिन काफी समय से उनकी चर्चा बॉलीवुड में भी खूब हो रही है. आखिरी बार सामंथा को पुष्पा के ‘ओ अंटावा’ गाने में देखा गया और ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि इसने विदेशो में भी खूब धूम मचाई. प्रोफेशनल लाइफ में जहां सामंथा कमाल कर रही हैं तो वहीं अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी वो चर्चा में बनी रहती हैं. बीते साल ही उनका तलाक हुआ है. और अब कॉफी विद करन (Koffee With Kara 7) में पहुंची इस हसीना ने नाखुश शादी का असली कारण बता दिया है.

कॉफी विद करण में दिखेंगी सामंथा

काफी समय से ये कहा जा रहा था कि इस बार कॉफी विद करण 7 में साउथ एक्ट्रेस सामंथा पहुंचने वाली हैं और अब शो के प्रोमो से ये कन्फर्म भी हो गया है. प्रोमो से पता चला है कि सामंथा बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार संग इस शो में अपना डेब्यू करेंगी और खुलकर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर बात करते हुए नजर आएंगी. इसी बीच सामंथा ने नाखुश शादीशुदा जिंदगी का कारण भी बताया है.

‘K3G नहीं KGF की तरह होती है लाइफ

सामंथा शो के प्रोमो में कहती हुई दिख रही हैं कि नाखुश शादी का कारण है कि हम सोचते हैं लाइफ ‘K3G की तरह है लेकिन असल में वो KGF की तरह होती है.’ शो पर सामंथा का ये बयान सुनकर करण जौहर और अक्षय कुमार दोनों हैरान रह जाते हैं.

बीते साल लिया सामंथा ने तलाक

आपको बता दे कि पिछले साल अक्टूबर में सामंथा ने तलाक का ऐलान किया था. उनकी शादी 2017 में नागा चैतन्या से हुई थी. ये लव मैरिज थी जो परिवार की रजामंदी के बाद गोवा में हुई इस शादी में 10 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. लेकिन शादी के साढ़े 3 साल बाद ही रिश्ते में अनबन की खबर आने लगी और आखिरकार दोनो ने अलग होने का फैसला ले लिया था.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर