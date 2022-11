Salaam Venky: काजोल की फिल्म 'सलाम वेंकी' के ट्रेलर में दिखी इस 'खान' की झलक, देखकर मचल उठे फैन्स

Salaam Venky Trailer: काजोल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सलाम वेंकी' को लेकर सुर्खियों में हैं. काजोल ने बाल दिवस (Childrens Day) के मौके पर अपने इंस्टाग्राम (Instagram) हैंडल से फिल्म का ट्रेल शेयर किया है इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही फैन्स में काफी उत्साह देखा जा रहा है. फिल्म के ट्रेलर (Trailer) का आखिरी हिस्सा काफी सुर्खियां बटोर रहा है. इसको लेकर न सिर्फ काजोल बल्कि आमिर खान के फैन्स भी काफी उत्साहित हैं.

इंटरस्टिंग है ट्रेलर

सलाम वेंकी का ट्रेलर काफी इंटरस्टिंग है. फिल्म में काजोल ने एक मां का रोल निभाया है जिसका नाम सुजाता है. एक्टर विशाल जेठवा ने काजोल के बेटे वेंकी का किरदार निभाया है. मां-बेटे की केमिस्ट्री काफी इंटरस्टिंग नजर आ रही है. ट्रेलर की कहानी हॉस्पीटल से शुरू होकर कोर्ट तक जाती है.

क्या है खास

ट्रेलर के आखिर में आमिर खान की झलक दिखाई देती है. ट्रेलर देखकर साफ हो गया है कि फिल्म में आमिर खान केमियो रोल निभा रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर में काजोल सिंगल पेरेंट नजर आ रही हैं. 'सलाम वेंकी' के ट्रेलर में काजोल यानी सुजाता का बेटा गंभीर हालत में हॉस्पीटल में भर्ती है. वेंकी बीमारी के बाद भी जिंदगी को खुलकर जीता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके बाद कहानी कोर्ट तक जाती है.

KAJOL: 'SALAAM VENKY' TRAILER IS HERE... Team #SalaamVenky - which marks #Kajol and actress - director #Revathy’s first collaboration - unveils #SalaamVenkyTrailer… There’s a surprise in the trailer: #AamirKhan… Link: https://t.co/j8QTTK4oWL pic.twitter.com/GKoahU1Zix

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 14, 2022