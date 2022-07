Deepesh Bhan Death Celebs Reactions: 'भाभी जी घर पर है' के मलखान की मौत से टूट गए हैं सेलेब्स, पुरानी गोरी मेम बोलीं- तुम्हारा दिल सोने जैसा था

Deepesh Bhan Death: 'भाभी जी घर पर है' (Bhabi Ji Ghar Par Hai) सीरियल में मलखान (Malkhan) का किरदार निभाने वाले दीपेश भान (Deepesh Bhan) का निधन हो गया है. महज 41 साल की उम्र में दुनिया को दीपेश ने जैसे ही अलविदा कहा तो इस खबर ने फैंस की आंखों में आंसुओं का सैलाब ला दिया. इस मशहूर एक्टर की अचानक मौत की खबर सुनकर सदमे में है. हर कोई एक्टर की मौत पर सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहा है. जानिए 'भाभी जी घर पर है' की स्टारकास्ट के अलावा बाकी टीवी सेलेब्स ने एक्टर को किस तरह से नम आंखों से श्रद्धांजलि दी.



सेलेब्स रिएक्शंस

गोरी मेम का पहले किरदार निभा चुकीं एक्ट्रेस सौम्या टंडन (Saumya Tandon) ने पोस्ट किया- 'मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम चले गए हो. अब मैं तुम्हारी हंसी कभी नहीं दोबारा सुन पाऊंगी और ना ही तुम्हारे जोक्स पर हंस पाऊंगी. तुम्हारा दिल सोना जैसा था. स्वर्ग में भी अपनी रोशनी इसी तरह से फैलाना. मिस यू.'

ई टाइम्स से बात करते हुए नेहा पेंडसे (Neha Pendse) ने कहा- 'मैं पुणे में थी लेकिन अब वापस मुंबई जा रही हूं ताकि फ्यूनिरल अटेंड कर सकूं. मैंने दीपेश के साथ काफी लंबे वक्त तक काम किया है. दीपेश और मैंने एक साथ 'मे आई कम इन मैडम' और 'भाभी जी घर पर है' दोनों सीरियल में काम किया. वो बहुत ही फिट था. मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक से सब क्या और कैसे हो गया. नवंबर में उसकी मां का देहांत हो गया था. उस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान था और अब ये, समझ ही नहीं आ रहा कैसे रिेएक्ट करूं.'

वहीं साइना नेहवाल (Saina Nehwal) ने ट्विटर पर दीपेश भान की तस्वीर शेयर कर लिखा- 'भाभी जी घर पर हैं सीरियल मेरे फेवरेट एक्टर. आप बहुत याद आओगे.'

One of my fav star of #BhabhijiGharParHain .. u will b missed #deepeshbhan pic.twitter.com/u55NdBO0ik

— Saina Nehwal (@NSaina) July 23, 2022