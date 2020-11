Bigg Boss 14: शार्दुल के लिए भावुक हुए दर्शक, बेघर होने से बचाने की अपील

नई दिल्लीः 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) के हाल के एपिसोड में कंटेस्टेंट अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते दिखे. शो में एजाज खान और शार्दुल पंडित को आपस में अपनी आर्थिक स्थितियों के बारे में बात करते हुए देखा गया था. एजाज ने शार्दुल को बताया कि वह कैसे दोस्त से कर्ज लेकर 'बिग बॉस' में आए हैं.

दरअसल, नॉमिनेशन टास्क के दौरान शार्दुल पंडित और नैना सिंह आमने-सामने थे, पर नॉमिनेशन से शार्दुल ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की. यह देखकर एजाज शार्दुल के पास गए और उनसे पूछा कि उन्होंने नॉमिनेशन में खुद को बचाने के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया?

एजाज ने बताया सच

एजाज शार्दुल से कहते हैं, 'तुझे भी मालूम है कि नैना सिंह जीत कर आई है. उसे क्या फर्क पड़ता है. पर तुझे किससे फर्क पड़ता है मालूम है? तेरे चड्डी और सॉक्स कितने हैं. मैंने तुझे कान में बोला था कि जाकर रो. सच है ना वो? वहां से उतरने के बाद तू रोया ना? स्टेज पर क्यों नहीं रोया उसके सामने?

वह आगे कहते हैं, 'क्यों नहीं भीख मांगी उससे कि बहन मुझे जरूरत है. तेरे पास घर है. तेरे पास एक साल तक खाने के लिए भी है. मेरे पास नहीं है. मेरी मां बीमार है. मुझे जरूरत है. मैं तेरे सामने रो रहा हूं, भीख मांग रहा हूं.'

