Chahatt Khanna झेल रहीं पैसों की तंगी, इस वजह से नहीं मिल रहा काम, सुनिए आपबीती

नई दिल्ली: मशहूर फिल्म व टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना (Chahatt Khanna) ने एक ऐसी बात का खुलासा किया है जिसे जानकर आपका भी दिल पिघल जाएगा. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. उन्हें मां होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती फैंस के संग शेयर की है.

चाहत खन्ना (Chahatt Khanna) ने गुरुवार को फेसबुक और ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर खुद को काम न मिलने पर बड़ा खुलासा किया है. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. इसलिए अब उन्होंने अपनी आपबीती सुनाने के लिए भी इसी प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है. उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि मां होने की वजह से उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है. जिसके चलते उन्हें गुजर-बसर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

because you are working for your kids and their future. The work offers has dried but I am not a lesser person or an actor. I am stronger, fitter and better in each aspect. Bring it on pic.twitter.com/ELgS7MkvNR

बता दें कि चाहत खन्ना दो बेटियों की मां हैं. इस पोस्ट में चाहत ने लिखा है, 'मैं एक सिंगल मदर हूं. लेकिन मां होने को गलत समझा जा रहा है. मैं अपने दो बच्चों को थोड़ी मदद और थोड़े से पैसे से पाल रही हूं. वे (मेकर्स) मुझे मां होने पर जज करते हैं कि मैं पहले जैसे ताकत के साथ काम नहीं रह सकती, लेकिन सच तो ये है कि मां बनना आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है क्योंकि आप अपने बच्चों और उनके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं. काम के ऑफर खत्म हो गए हैं लेकिन मैं कमजोर इंसान या कलाकार नहीं हूं. मैं हर पहलू में मजबूत, फिटर और बेहतर हूं. जो है सामने रखो.'

Motherhood is being misunderstood. I am a single mother and raising two kids with little help and even little money,They judge me that I might not be left with the same calibre that I once was but motherhood gets you to be 2x and sometimes more of what you can be..

— Chahatt Khanna (@TheChahatt) June 20, 2021