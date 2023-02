ट्रोलर ने कहा-दूसरे पति को भी छोड़ देगी, काम्या पंजाबी ने करारा जवाब देकर कहा-गंदगी की दुकान कहीं और…

Kamya Punjabi Trolled: टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर पति शलभ डांग के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. शलभ काम्या के दूसरे पति हैं और इस वजह से अक्सर काम्या को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जब एक ट्रोलर ने काम्या की एक फोटो पर कमेन्ट करते हुए लिखा, इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा और तुम अपने दूसरे पाती को भी तलाक दे दोगी, तलाकशुदा को सुकून नहीं है. काम्या ने ट्रोलर के ये कमेन्ट पढ़कर रिएक्ट करते हुए लिखा, और कुछ कहना है आपको?अपनी गंदगी की दुकान कहीं और ले जाइए.

Aur kuch kehna hai aapko? Apni gandagi ki dukaan kahi aur le jaaiye, u guys don’t even know what I am talking about but you have to spread ur dirt everywhere! Breathe, have some water n tell ur mother to teach u some manners! https://t.co/TdqJDLCUJm

— Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) February 7, 2023