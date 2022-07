लोगों को गुदगुदाने कि लिए लौट रहा है The Kapil Sharma Show, इस दिन आएगा पहला एपिसोड

Return Of The Kapil Sharma Show: पिछले काफी समय से 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) ऑफ एयर हो रखा है, लेकिन जल्द ही यह शो टेलीविजन पर वापसी करने वाला है. अगर आप भी इस शो को दिलो जान से पसंद करते हैं तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं हो सकती. इन दिनों कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपनी टीम के साथ विदेशी टूर पर हैं और जगह-जगह घूमकर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही यह टूर खत्म होगा उसके कुछ ही समय बाद छोटे पर्दे पर फिर लौटेगा 'द कपिल शर्मा शो'.

फिर लौटेंगे कपिल शर्मा

कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो 'द कपिल शर्मा शो' पिछले काफी समय से लोगों का मनोरंजन कर रहा है. इस शो के हर सीजन को लोगों ने अपना भरपूर प्यार दिया. पिछली बार जब ये शो बंद हुआ तो लोगों को झटका लगा था लेकिन फैंस की लगातार डिमांड पर एक बार फिर कपिल शर्मा अपना शो लेकर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो यह सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा. हालांकि, अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

इस दिन आएगा पहला एपिसोड

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा अपने शो 'द कपिल शर्मा शो' को लेकर 3 सितंबर से एक बार फिर छोटे पर्दे पर दस्तक देने वाले हैं. हालांकि, इस बारे में अभी तक कपिल या उनकी टीम की तरफ से किसी भी बयान नहीं दिया गया है. पर फैंस यह खबर सुनकर बेहद खुश हैं. कपिल की कॉमेडी टीम में अभी तक भारती सिंह, चंदन प्रभाकर, कृष्णा अभिषेक, सुमोना चक्रवर्ती और कीकू शारदा जैसे कलाकार शामिल हैं लेकिन खबर आ रही है कि इस बार कुछ और कलाकार कपिल शर्मा का साथ दे सकते हैं.

टूर पर हैं कपिल शर्मा

बता दें कि कुछ ही दिनों पहले कपिल शर्मा ने अपना शो ऑफ एयर कर दिया था. शो को ऑफ एयर करने के बाद कपिल अपनी टीम के साथ यूएस टूर पर चले गए, वहां जाकर वो लोगों को मनोरंजन कर रहे है. इसके अलावा वो कनाडा के भी कुछ शहरों में जाकर अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं. लोगों को तो बस इंतजार है कि कपिल कब वापस लौट कर आएं और फिर टेलीविजन पर हुड़दंग मचाएं.

