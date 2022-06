Munawar Faruqui Troll: जस्टिन बीबर के पैरालाइज होने पर मुनव्वर फारूकी ने कर दिया ऐसा ट्वीट, जमकर हो रहे ट्रोल

Munawar Faruqui Troll: हॉलीवुड के जाने माने पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ( Justin Bieber) ने हाल ही में अपने फैंस को बताया कि उनके फेस का एक साइड पैरालाइज हो गया है. सिंगर ने जैसे ही ये वीडियो शेयर किया तो फैंस चिंतित हो गए और सिंगर की जल्द रिकवरी की दुआ करने लगे. जस्टिन बीबर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) ने ट्विटर पर ऐसा पोस्ट कर दिया कि वो यूजर्स के निशाने पर आ गए. जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

जस्टिन बीबर के वीडियो के बाद मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) ने सोशल मीडिया पर ऐसा ट्वीट कर दिया कि वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए. मजाकिया अंदाज में मुनव्वर फारूकी ने ट्वीट किया- 'डियर जस्टिन बीबर, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं. यहां भारत में भी राइट साइड काम नहीं करता है.'

Dear Justin Bieber,

i can totally understand

Even here in india right side

not working properly.

— munawar faruqui (@munawar0018) June 11, 2022