Sidharth Shukla और Shehnaaz Gill की Unseen Photos आई सामने, दिखी कमाल की केमिस्ट्री

नई दिल्ली: सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को गुजरे हुए आज 5 दिन बीत गए हैं. उन्होंने 2 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन से न सिर्फ उनके करीबी और उनके चाहने वाले परेशान हैं, बल्कि पूरी टीवी इंडस्ट्री हैरान है. एक्टर के असामयिक निधन की वजह से बहुत से लोग टूट गए हैं. उनके दोस्त और चाहने वाले लगातार उनके और उनके परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं. निधन के बाद से ही एक्टर और उनकी करीबी दोस्त शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रहे हैं.

‘सिडनाज’ की जोड़ी के दीवाने फैंस लगातार सोशल मीडिया पर अनदेखी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं. इसी बीच सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में दोनों ब्लू मैचिंग आउटफिट में नजर आ रहे हैं. दरअसल, ये बीटीएस तस्वीरें सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के गाने की हैं, जो अब तक रिलीज नहीं हुआ है. इस गाने की शूटिंग दोनों ने गोवा के बीच पर की थीं. गाने का नाम 'हैबिट' है. इन तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री कमाल लग रही है.

I will be very Thankful to Team @saregamaglobal @shreyaghoshal mam if they will release this song as a Tribute to Our Hero @sidharth_shukla . Hope Your Team will understand the love & Feelings of fans for this Song of #SidharthShukla & #ShehnaazGill #ReleaseSidnaazHabitSong pic.twitter.com/kv6MFMx6o5

— Mr. Joy (@YoutuberMrJoy) September 4, 2021