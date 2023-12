Savarkar vs Nehru: नेहरू पे करम, सावरकर पे सितम क्यों करते थे अंग्रेज; भाजपा नेता के सवाल का जवाब पता है?

Nehru vs Savarkar Jail: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके सीटी रवि ने नेहरू पर एक गंभीर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि अगर नेहरू सच में स्वतंत्रता सेनानी थे तो उन्हें अंग्रेज जेलों में वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों देते थे? वीर सावरकर की तरह उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल क्यों नहीं भेजा गया? राष्ट्रवादियों की तरह उनके साथ कठोर व्यवहार क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कांग्रेसियों से सवाल पूछते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'वास्तव में नेहरू कैसे थे?' इसके बाद डिबेट शुरू हो गई. कई लोगों ने तर्क रखे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के रवैये में अंतर की वजह क्या थी. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर रवि को जवाब दिया कि नेहरू हमेशा राजनीतिक कैदी रहे, उन पर हत्या का आरोप कभी नहीं लगा. दूसरी तरफ सावरकर को नासिक के ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एएमटी जैक्सन की हत्या में पिस्टल उपलब्ध कराने के आरोप में 1911 में काला पानी की सजा हुई थी. वैसे नेहरू vs सावरकर की यह डिबेट नई नहीं है. कई लेखकों ने किताबों और लेखों में इस बात का अंतर स्पष्ट किया है.

If Nehru was a real freedom fighter, why was he given VIP treatment in jails by the British?

Why was he not sent to Cellular Jail in Andaman & Nicobar Islands like Veer Savarkar and given harsh treatment just like the Nationalist?

Who was Nehru in reality?

Any idea CONgi, B K…

— C T Ravi (@CTRavi_BJP) December 26, 2023