पतली कमर चाहिए तो रोज करें यह 1 सरल आसन, मिलेंगे जबरदस्त फायदे, जानिए विधि

Benefits of Tiryak Tadasana: भागदौड़ भरी इस जिंदगी में खुद को फिट रखना एक चुनौती जैसा है. उल्टा सीधा खानपान और गलत लाइफ स्टाइल के चलते लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं. फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से ज्यादातर लोगों को कब्ज, कमर व पेट के आसपास चर्बी जमा होने, कंधों में दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं. अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो योग करें. योग एक स्वस्थ जीवन का मूलमंत्र है.

इस खबर में हम आपके लिए तिर्यक ताड़ासन के फायदे लेकर आए हैं. यह कब्ज की समस्या से आराम दिलाता है और कमर के पास जमी चर्बी को कम करता है. इसके नियमित अभ्यास से आपका शरीर लचीला बनता है और मेरुदंड की अच्छी मालिश होती है.

क्या है तिर्यक ताड़ासन

तिर्यक ताड़ासन एक तरफ झुकने वाला आसन है. इसमें एक तरफ खिंचाव और दूसरी तरफ संकुचन होता है. इसका अभ्यास करते वक्त शरीर की मुद्रा एक मुड़े हुए ताड़ के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे तिर्यक ताड़ासन कहते हैं.

तिर्यक ताड़ासन कैसे करें (How to do Tiryak Tadasana)

सबसे पहले खुली और हवादार जगह पर ताड़ासन की अवस्था में खड़े हो जाएं दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखें और पैर बिल्कुल सीधे हों अब दोनों हाथों की उंगुलियों को आपस में मिला लें इन्हें सिर के ऊपर उठाएं और हाथों को ऊपर की ओर खींचें इसके बाद पैरों की उंगलियों पर खड़े होने की कोशिश करें इसके बाद शरीर को ऊपर की तरफ तानें अब शरीर को कमर से दाईं और फिर बाईं तरफ झुकाएं इस स्थिति में थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें फिर वापस पहले की स्थिति में आ जाएं ऐसा दोनों तरफ लगभग 10-10 बार करें

तिर्यक ताड़ासन के लाभ (Benefits of Tiryak Tadasana)

इसके नियमित अभ्यास से शरीर लचीला बनता है.

तिर्यक ताड़ान से मेरुदंड की अच्छी मालिश होती है

इसके नियमित अभ्यास से कंधों को मजबूती मिलती है.

कमर की चर्बी कम होती है, जिससे कमर पतली हो जाती है.

जो लोग लंबाई में छोटे हैं, उनके लिए भी तिर्यक ताड़ासन करना चाहिए.

तिर्यक ताड़ासन करने के दौरान रखें यह सावधानियां

ह्दय रोग की समस्या वाले लोग इसका अभ्यास न करें अगर आपकी कमर या गर्दन में दर्द है तो इसे न करें गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें जिन लोगों की पेट की सर्जरी हुई है वो यह आसन न करें.

ये भी पढ़ें: Increase Appetite: इन वजहों से नहीं लगती भूख, जानिए भूख बढ़ाने वाले 6 कारगर टिप्स

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​

WATCH LIVE TV