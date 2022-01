Dandruff treatment: ये चीज हटा देगी बालों से डैंड्रफ, हेयर हो जाएंगे मुलायम

Dandruff treatment: गर्मी का मौसम हो, बरसात का या सर्दियों का, बालों में रूसी के समस्या बहुत परेशान करती है. इतना ही नहीं गलत खानपान, फंगल इन्फेक्शन के चलते ज्यादातर लोग रूसी की समस्या से परेशान रहते हैं. अगर सिर में ज्यादा रूसी हो रही हो तो दवाइयों की बजाय कुछ घरेलू उपाय अपनाने बेहतर होते हैं.

दरअसल, सर्दी में बालों की स्किन ड्राई हो जाती है और इस कारण खुजली, जलन और रूखेपन की परेशानी तंग करने लगती है. इतना ही नहीं बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है. डैंड्रफ एक ऐसी परेशानी है जो एक बार हो जाएं तो आसानी से जाती नहीं है. हालांकि कुच ऐसे घरेलू उपाय हैं, जो कारगर साबित होते हैं.

बालों में होने वाले डैंड्रफ से ऐसे पाएं निजात (How to get rid of dandruff in hair)

1. डाइट में ये चीजें शामिल करें

बालों की केयर के लिए हेल्दी डाइट को फॉलो करना जरूरी है. उन फूड्स को डाइट में शामिल करें जिनमें विटामिन ई, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में उपलब्ध हों.

2. हफ्ते में तीन बार करें शैंपू

डैंड्रफ को खत्म करने के लिए बालों और स्कैल्प को साफ रखने के लिए हफ्ते में तीन बार शैंपू जरूर करना चाहिए. इससे बालों से डैंड्रफ तो खत्म होगा ही साथ ही इनमें मजबूती भी आएगी.

3. हीटिंग टूल्स का यूज ज्यादा न करें

हीटिंग टूल्स न करें यूज हीटिंग टूल्स से भी बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं और इस कारण सिर में डैंड्रफ की समस्या बढ़ने लगती है.

4. नारियल तेल और कपूर

नारियल के तेल में कपूर मिलाएं और यह तेल अच्छी तरह बालों में तथा सिर पर लगाएं. हफ्ते में दो से तीन बार ऐसा करने पर डैंड्रफ से छुटकारा मिल सकता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​

