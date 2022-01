Sugar patients diet: 'शुगर फ्री' हैं ये 5 फल और सब्जियां, डायबिटीज रोगियों को जरूर करना चाहिए सेवन

Sugar patients diet: अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या फिर आपके घर में कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो ये खबर आपके काम की है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज (Diabetes) होती है उन लोगों को वैसी चीजों को खाने की सलाह दी जाती है, जिसमें शुगर की मात्रा ना के बराबर होती है. इससे उनके शरीर में ब्लड शुगर नियंत्रित रह सकता है. यही वजह है कि शुगर पेशेंट बहुत सोच समझकर अपनी डाइट प्लान करते हैं.

देश के मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कुछ फल और सब्जियां मौजूद होते हैं जो शुगर फ्री होते हैं, जिनका सेवन मधुमेह रोगियों कर सकते हैं.

शुगर पेशेंट करें इन शुगर फ्री फल और सब्जियों का सेवन (Sugar patients should consume these sugar free fruits and vegetables)

पत्ता गोभी

शुगर फ्री सब्जियों में पत्ता गोभी का नाम शामिल है, क्योंकि पत्ता गोभी के अंदर कम चीनी और कम वसा दोनों मौजूद होते हैं. इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं.

टमाटर

टमाटर में विटामिन ए, विटामिन के, प्रोटीन आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो न केवल हड्डियों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं बल्कि ऐसे चीनी मुक्त खाद्य पदार्थ के रूप में भी जाना जा सकता है. टमाटर में कैल्शियम की मात्रा भी मौजूद होती है जो हड्डियों को मजबूत बना सकती हैं.

ब्रोकली

मधुमेह रोगी इसका सेवन कर सकते हैं. ब्रोकली के अंदर कम चीनी मौजूद होती है, वहीं इसे वसा मुक्त भी माना जाता है. इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो न केवल त्वचा के लिए उपयोगी है बल्कि इसे शुगर फ्री सब्जी भी माना जाता है.

कीवी

कीवी के अंदर विटामिन सी के साथ-साथ कम चीनी मौजूद होती है. ऐसे में इसके सेवन से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई फायदे हो सकते हैं. इससे अलग एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन-सी, पोटेशियम, कैल्शियम आदि पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो सेहत को कई समस्याओं से दूर रख सकते हैं.

एवोकाडो

डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुार, शुगर फ्री फलों में एवोकाडो का नाम शामिल है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर कम चीनी और कम वसा दोनों ही मौजूद होते हैं. ऐसे में यदि इसका सेवन किया जाए तो व्यक्ति के शरीर में शुगर का स्तर नहीं बढ़ सकता. ऐसे में मधुमेह रोगी एवोकाडो का सेवन कर सकता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

