दुबले-पतले लोगों का वजन बढ़ा सकता है अंजीर, इन 3 तरीकों से करना होगा सेवन, शरीर बनेगा ताकतवर

Weight gain with fig: अगर आप दुबले पतले शरीर से परेशान हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपके लिए अंजीर के फायदे लेकर आए हैं. अंजीर में काफी अच्छी मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन और हेल्दी फैट होता है, अंजीर के सेवन से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है. अंजीर कार्ब्स, फाइबर, पोटैशियम और कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है, इससे मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनती हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि वजन बढ़ाने के लिए आप अंजीर और खूजर को भी एक साथ मिलाकर ले सकते हैं. इसके लिए आप अंजीर और खूजर का मिल्क शेक बना सकते हैं। साथ ही अंजीर और खूजर का हलवा भी लाभकारी होता है. इसके अलावा और भी दूसरे तरीकों से अंजीर का सेवन कर वजन बढ़ाया जा सकता है.

वजन बढ़ाने के लिए इस तरह करें अंजीर का सेवन (Consume figs like this to gain weight)

1. अंजीर और दूध

अगर आप अपने दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो अंजीर का सेवन दूध के साथ करना फायदेमंद हो सकता है. सूखे अंजीर और दूध का मिश्रण तेजी से वजन बढ़ाता है.

एक गिलास दूध में 3-4 सूखे अंजीर डालें.

इसे अच्छी तरह से पका लें और पी जाएं.

आप चाहें तो इसका सेवन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं.

इसके लिए पहले 3-4 अंजीर खा लें.

इसके बाद एक गिलास गुनगुना दूध पी लें.

कुछ हफ्तों तक रोजाना अंजीर का दूध पीने आपका वजन तेजी से बढ़ेगा.

2. अंजीर और किशमिश

सूखे अंजीर और किशमिश दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो इन दोनों का साथ में सेवन करना प्रभावी होता है। अंजीर और किशमिश दोनों में हेल्दी फैट होता है।

8-10 किशमिश और 3-4 अंजीर को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. सुबह खाली पेट इनका सेवन करें. आप चाहें तो इनका पानी भी पी सकते हैं. इससे आपका वजन धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा.

3. अंजीर और ओट्स

ओट्स एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, वैसे तो इसे वेट लॉस के लिए खाय जाता है, लेकिन अगर इसमें अंजीर डालकर खाया जाता है तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है.

फ्रूट्स ओट्स में दूध और अंजीर के छोटे-छोटे टुकड़े डालें.

इसे पकने दें, आप इसमें दूसरे रंग-बिरंगे फल भी मिला सकते हैं.

इससे आपको वजन बढ़ाने में मदद मिलेगी.

Moong dal Benefits: रोज इस तरह करें मूंगदाल का सेवन, पेट और हार्ट के लिए है बेहद लाभकारी, जानें जबरदस्त फायदे

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.