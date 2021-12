सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद दिल्ली सरकार का फैसला, स्कूल जाने वाले बच्चों को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थित (Supreme Court on Air Pollution) पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को फटकार लगाई और सवाल पूछा कि जब आपने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) लागू किया है तो फिर बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है. इसके बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को राहत दी है और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. अब बच्चों को खतरनाक प्रदूषण के बीच स्कूल नहीं जाना होगा.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा, 'राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है.' जब गोपाल राय से पूछा गया कि स्कूल कब तक बंद रहेंगे तो उन्होंने कहा कि सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

All schools in Delhi to be closed from tomorrow till further orders, due to current air pollution levels in the city: Environment Minister Gopal Rai pic.twitter.com/k9NY7KL3SL

— ANI (@ANI) December 2, 2021