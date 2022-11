Andheri East Bypoll: शिवसेना जीत तो गई, लेकिन 1 बात ने BJP-एकनाथ शिंदे समेत सबको कर दिया 'हैरान'!

NOTA Votes in Andheri East Assembly By Election: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव (Andheri East Assembly By Election) में उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके (Rutuja Latke) ने जीत दर्ज की. ऋतुजा ने चुनाव में 66530 मत हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की, एक बात ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) समेत सबको 'हैरान' कर दिया.

चुनाव में दूसरे स्थान पर रहा नोटा

मुंबई में अंधेरी (पूर्व) विधानसभा उपचुनाव में ऋतुजा लटके (Rutuja Latke) की जीत के बावजूद नोटा (NOTA) की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि कुल मतदाताओं में से कम से कम 14.79 प्रतिशत मतदाताओं ने ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ (NOTA) का विकल्प चुना. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रविवार को किए गए डाटा विश्लेषण से इस बात की जानकारी मिली.

अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव (Andheri East Assembly By Election) में 86570 वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें से नोटा (NOTA) के पक्ष में 12806 मत पड़े, जो विजयी उम्मीदवार के बाद दूसरे स्थान पर रहा. नोटा के वोट का प्रतिशत 14.79 फीसदी रहा.

नोटा को 5 उम्मीदवारों से ज्यादा वोट

ऋतुजा लटके (Rutuja Latke) के अलावा छह निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे. इनमें राजेश त्रिपाठी को 1571 वोट, नीना खेडेकर को 1531, बाला नादर को 1515, फरहाना सैयद को 1093, मनोज नायक को 900 और मिलिंद कांबले को 624 वोट मिले. बता दें उपचुनाव में 31.74 प्रतिशत मतदान हुआ था.

ऋतुजा लटके को मिले 76.85 फीसदी मत

एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस समर्थित शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की उम्मीदवार ऋतुजा लटके (Rutuja Latke) ने उपचुनाव में कुल 86570 मतों में से 66530 मत हासिल कर जीत हासिल की. ऋतुजा लटके को कुल मतों का 76.85 फीसदी मत मिला.

2019 में ऋतुजा के पति ने दर्ज की थी जीत

अंधेरी (पूर्व) निर्वाचन क्षेत्र के 2019 के चुनाव में, शिवसेना के रमेश लटके (Ramesh Latke) ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मुरजी पटेल (निर्दलीय) के खिलाफ 62773 मत प्राप्त किए थे. उस समय मुरजी पटेल को 45808 मत मिले थे, जबकि नोटा की संख्या 4311 थी. मौजूदा विधायक और ऋतुजा के पति रमेश लटके का इस साल मई में निधन हो जाने के कारण उपचुनाव कराना पड़ा. ऋतुजा की जीत निश्चित थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुरजी पटेल ने आखिरी वक्त पर अपना नाम वापस ले लिया था और ऋतुजा के लिए एक प्रकार से मैदान खाली कर दिया था.

उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना

नोटा टैली के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कहा कि यदि भाजपा (BJP) के उम्मीदवार ने उपचुनाव लड़ा होता तो उसे नोटा इतने ही वोट मिले होते. उपचुनाव परिणाम पर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ठाणे में कहा कि जिस दिन भाजपा ने अपना उम्मीदवार वापस लिया, उस दिन ऋतुजा की जीत निश्चित हो गई थी. उन्होंने याद दिलाया कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और मनसे नेता राज ठाकरे की ऋतुजा के लिए मैदान खाली कर देने की अपील के बाद भाजपा मैदान से हट गई थी.

