UK में मिले कोरोना के भयानक रूप को लेकर सरकार ने की बहुत बड़ी घोषणा

नई दिल्ली: यूनाइटेड किंगडम (UK) में पाए गए COVID-19 के नए स्‍ट्रेन (strain) को लेकर भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर आई है. खास बात ये है कि खबर राहत भरी है. NITI Aayog के सदस्‍य वी.के.पॉल (VK Paul) ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यूके में देखा गया COVID-19 का नया स्‍ट्रेन अब तक भारत में नहीं मिला है.

पॉल ने कहा, 'यूनाइटेड किंगडम में देखा गया कोरोना वायरस का नया स्‍ट्रेन (new strain of COVID-19) या म्‍युटेशन अब तक भारत में नहीं देखा गया है.'

पॉल ने यह भी कहा है, 'हमारे देश में विकसित हो रहे टीकों की क्षमता पर अभी तक इसका कोई प्रभाव नहीं है और ना ही अन्य देशों में हैं. चिंता करने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अभी हमें केवल सतर्क रहने की जरूरत है.' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यूके में COVID-19 के नए स्‍ट्रेन ने वायरस के फैलने की क्षमता बढ़ाई है. वैसे यह म्‍यूटेशन बीमारी की गंभीरता को प्रभावित नहीं कर रहा है. ना ही इस म्‍यूटेशन से मरने वालों की संख्‍या पर कोई असर हुआ है.

ये भी पढ़ें: झूठ बोलकर फ्लाइट में चढ़ा कोरोना पॉजिटिव शख्स, एक घंटे बाद हो गई मौत

The new strain of #COVID19 in the United Kingdom has increased transmissibility. This mutation is not affecting the severity of the disease. Case fatality is not affected by this mutation: Member @NITIAayog at #COVID media briefing pic.twitter.com/nE7ZRIrIC8

— PIB India (@PIB_India) December 22, 2020