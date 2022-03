नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक, युवक ने घेरा तोड़कर किया हमला; देखें Video

नई दिल्लीः बिहार के बख्तियारपुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है. बख्तियारपुर में एक युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अचानक हमला कर दिया. घटना को देख वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए. सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल आरोपी युवक को दबोच लिया औ. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के बख्तियारपुर पहुंचे थे. सीएम बख्तियारपुर के गंगा नदी के किनारे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे थे. इस बीच पीछे से एक युवक दौड़ता हुआ आया और सीएम नीतीश पर पीछे से हमला कर दिया.

Bihar | A youth tried to attack CM Nitish Kumar during a program in Bakhtiarpur. The accused was later detained by the Police.

