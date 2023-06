कौन हैं मनीषा रानी, जो बिग बॉस ओटीटी 2 में बनीं कंटेस्टेंट?

Manisha Rani: बिहार के एक छोटे से शहर में एक साधारण परिवार में जन्मीं मनीषा रानी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. हालांकि, मनोरंजन के लिए उनके दृढ़ संकल्प और जुनून ने उन्हें आगे बढ़ाया. मुंगेर की रहने वाली मनीषा रानी 25 साल की हैं, लेकिन उन्होंने अभी से गजब की फैन फोलोइंग बना ली है. मनीषा रानी ने शुरुआत टिक-टॉक वीडियो बनाने से की थी. यहां से मनीषा को पॉपुलैरिटी मिली. इसके बाद आज वह इंस्टाग्राम पर भी तगड़ी फैन फोलोइंग रखती हैं.

अब मनीषा रानी लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी पर में हिस्सा ले रही हैं. वह फैन्स के दिलों पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. वब एक प्रतियोगी के रूप में चर्चा का विषय बन गई हैं. शो में हंसी और मनोरंजन लाने की उनकी क्षमता ने प्रतियोगियों के बीच उनकी अलग पहचान बनाई है, जिससे दर्शकों के दिलों में उनकी एक खास जगह बन गई है.

मनीषा रानी हो सकती हैं खिताब की प्रबल दावेदार

जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है मनीषा रानी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है. जैसे-जैसे बिग बॉस ओटीटी आगे बढ़ता है, तो शायद मनीषा रानी खिताब की प्रबल दावेदार बनी रह सकती हैं. बता दें कि सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस ओटीटी 2 की शुरुआत हो चुकी है. बिग बॉस ओटीटी 2 जब से शुरू हुआ है, तब से एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में है. वह मनीषा रानी का ही नाम है.

बिग बॉस में मनीषा का पहुंचते ही धमाल

दरअसल, मनीषा रानी बिग बॉस के घर में आते ही कॉमेडी करना शुरू कर दिया. जियो सिनेमा ने अपने ट्विटर पर बिग बॉस ओटीटी 2 का एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में मनीषा रानी जद हदीद के साथ फ्लर्ट करती दिखाई दे रही हैं. जियो सिनेमा की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में मनीषा जद को बोल रही हैं, 'हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम से ही दिल से दिल जोड़ेंगे. मुझे तुमसे प्यार है.' ये बोलने के मनीषा रानी जद को किस करती हैं.

Is Manisha’s ‘love you to the moon’ too soon?

To find out, watch tonight’s episode of #BBOTT2 at 9pm only on #JioCinema. Streaming free.#BBOTT2onJioCinema #BiggBossOTT2 @beingsalmankhan@Jadhadid #ManishaRani pic.twitter.com/h1vSMQTrAI

— JioCinema (@JioCinema) June 18, 2023