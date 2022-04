Aaj ka Panchang: आज पञ्चांग में जानिए शुभ तिथि मुहूर्त, पूजा विधि व शुक्रवार उपाय

पटना: Aaj ka Panchang: आज का पंचांग आपके लिये शुभ तिथि और मुहूर्त लेकर आया है. आज दिन मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है. जानिए पञ्चांग में क्या है खास, बता रहे हैं आचार्य हिमांशु

पंचांग

तिथि षष्ठी 11:55:04

नक्षत्र

पूर्वाषाढ़ा 11:19:09

करण

वणिज 11:10:30

विष्टि 21:18:30

पक्ष कृष्ण

योग

शिव योग 10:19:00



वार शुक्रवार

सूर्य व चन्द्र से संबंधित गणनाएँ

सूर्योदय 05:37:07

चन्द्रोदय 01:25:0

चन्द्र राशि धनु

सूर्यास्त 06:45 PM

चन्द्रास्त 10:07 AM

ऋतु ग्रीष्म

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत 1944 शुभकृत

कलि सम्वत 5124

दिन काल 01:02 PM

विक्रम सम्वत 2079

मास अमांत चैत्र

मास पूर्णिमांत वैशाख

शुभ और अशुभ समय

शुभ समय

अभिजित 11:52:23 - 12:44:45

अशुभ समय

दुष्टमुहूर्त 08:26 AM - 09:18 AM

कंटक 01:35 PM - 02:37 PM

यमघण्ट 05:08 PM - 05:59 PM

राहु काल 10:41 AM - 12:18 PM

कुलिक 08:25 AM - 09:17 AM

कालवेला या अर्द्धयाम 03:17 PM - 04:10 PM

यमगण्ड 03:34 PM - 05:12 PM

गुलिक काल 07:24 AM - 09:02 AM

दिशा शूल

दिशा = पश्चिम

चन्द्रबल और ताराबल

ताराबल

अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद

चन्द्रबल

मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन

शुक्रवार के उपाय

1. शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल या फिर गुलाब का फूल अर्पित करें. मां को यह फूल अति प्रिय है. उनके चरणों में .यह फूल अर्पित करने से तरक्की, सुख-समृद्धि के योग बनते हैं.

2. मां लक्ष्मी की पूजा करने के बाद प्लेट में चार कपूर के टुकड़े में 2 लौंग रखकर आरती करना चाहिए. इससे मां जल्द प्रसन्न होती हैं.

3. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के नाम का दीपक जलाते समय रूई के बदले कलावा की बत्ती बनाकर जलाएं. इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती हैं.

4. हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए खीर का दान शुक्रवार को करना शुभ माना जाता है. शुक्रवार के दिन साफ खीर बनाकर मां लक्ष्मी को भोग लगा दें. इसके बाद इस खीर को छोटी कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांट दें.

5. धन-धान्य की बढ़ोतरी के लिए शुक्रवार के दिन पांच लाल रंग के फूल को लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर इन फूलों को अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें. इससे मां लक्ष्मी आपके घर विराजमान हो जाएगी.

