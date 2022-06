Daily Panchang 15 june 2022: आज पंचांग में जानिए शुभ मुहूर्त, योग, पूजा विधि और मंत्र

पटना: Daily Panchang: आज का पंचांग आपके लिये शुभ तिथि और मुहूर्त लेकर आया है. आज दिन बुधवार है, गणेशजी का दिन है. जानिए पञ्चांग में क्या है खास, बता रहे हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु.

तिथि प्रतिपदा 02:52 PM

नक्षत्र मूल 05:29 PM

करण :

कौलव 02:52 PM

तैतिल 02:52 AM

पक्ष कृष्ण

योग :

शुभ 07:07 AM

शुक्ल 04:03 AM

वार बुधवार

सूर्योदय 05:13 AM

चन्द्रोदय 08:35 PM

चन्द्र राशि धनु

सूर्यास्त 06:48 PM

चन्द्रास्त 05:47 AM

ऋतु ग्रीष्म

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत 1944

शुभकृत

कलि सम्वत 5124

दिन काल 01:56 PM

विक्रम सम्वत 2079

मास अमांत ज्येष्ठ

मास पूर्णिमांत आषाढ

शुभ समय

आज अभिजित नहीं है

अशुभ समय

दुष्टमुहूर्त 11:51 AM - 12:46 PM

कंटक 05:26 PM - 06:23 PM

यमघण्ट 08:12 AM - 09:08 AM

राहु काल 12:23 PM - 02:08 PM

कुलिक 11:51 AM - 12:46 PM

कालवेला या अर्द्धयाम 06:16 AM - 07:12 AM

यमगण्ड 07:04 AM - 08:50 AM

गुलिक काल 10:39 AM - 12:25 PM

दिशा शूल

दिशा शूल उत्तर

ताराबल

अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती

चन्द्रबल

मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुम्भ, मीन

ये भी पढ़िये: Aaj ka Rashifal: कैसा है आपका दिन, जानिए मेष वृष कर्क कन्या कुंभ मीन का हाल