तेजस्वी यादव ने DSP दिलीप कुमार झा पर लगाए JDU कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप, EC ने हटाया

Patna: राजद प्रतिनिधिमंडल की शिकायत और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के आरोपों के बाद चुनाव आयोग (Election Commission) ने बिरौल के डीएसपी दिलीप कुमार झा (Biraul DSP Dilip Kumar Jha) को कुशेश्वर अस्थान (एससी) उपचुनाव से हटा दिया है.

RJD ने चुनाव आयोग का जताया आभार

चुनाव आयोग के फैसले के बाद राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा (RJD MP Manoj Jha) ने कहा, 'मैं दिलीप झा को 25 बूथों के प्रभार से मुक्त करने के लिए और तुरंत कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं. यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संदेश देगा. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अधिकारी उपचुनाव को प्रभावित करेंगे.'

विपक्ष को EVM पर भरोसा?

वहीं, डीएसपी दिलीप झा को हटाने पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा, 'मैं चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने आरजेडी और तेजस्वी यादव के सभी सदस्य को शंका को खत्म कर दिया क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो यह ईवीएम (EVM) पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतने पर कहते हैं कि यह जनता का जनादेश है. अब कम से कम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और भाजपा की सरकार में इनको ईवीएम पर भरोसा हुआ, यही बहुत बड़ी बात है.'

I want to thank Election Commission for taking prompt action & relieving Dilip Jha from the charge of 25 booths. It'll send a message of free &fair election. Bihar LoP Tejashwi Yadav also held a press conference &said the officer will influence bypolls: RJD leader Manoj Kumar Jha pic.twitter.com/zwviu1eVRv — ANI (@ANI) October 28, 2021