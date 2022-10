Deoghar Rape मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, बन्ना गुप्ता बोले-'योगी बाबा के जैसी नहीं हमारी सरकार'

देवघर: Deoghar Rape: झारखंड के देवघर से रविवार को एक नाबालिग से गैंगरेप की खबर सामने आई. देवघर में स्टेज शो करने जा रही दुमका की एक नाबालिग डांसर के साथ पांच युवकों पर रेप करने का आरोप लगा है. आरोप है कि मां और बेटी को उठाकर जंगल में ले जाकर उन्होंने मां के सामने बेटी का रेप किया. सिर्फ इतना ही नहीं आरोपियों ने सर्वाइवर की मां की पिटाई भी की.

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. मामले की जानकारी देते हुए सर्वाइवर की मां ने कहा कि पुलिस चाहती तो घटना को रोक सकती थी. पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि, 'पेट्रोलिंग वाहन को रोक कर जानकारी दी तो पेट्रोलिंग वालों ने कहा कि तुम लोगों का पेशा है और कोई मदद नहीं की'.

Jharkhand | A gang rape by 6 people reported yesterday in Pathrol police station limits. The victim is a dancer by profession. 2 accused have been apprehended. An SIT has been formed to investigate the matter. The victim's age & other things are being investigated: Deoghar Police

