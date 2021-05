DMCH परिसर जलमग्न और प्रदूषित, घूमते दिखे सूअर, नर्स बोली- 26 सालों से है यही हाल

Darbhanga: बिहार में गुरुवार को हुई बारिश के बाद DMCH परिसर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बार फिर बिहार सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है.

दरअसल, बारिश के बाद बिहार के कई अस्पतालों में पानी भर गया है. इसमें सबसे बुरा हाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर का हुआ है. दो दिन बीत जाने के बाद भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में पानी भरा हुआ है. जिसके चलते अब यहां सुअर घूमते नजर आ रहे हैं.

इस मुद्दे को लेकर डीडीसी, दरभंगा का कहना है कि 'निर्माण और तकनीकी मुद्दों के कारण पुराने भवन में COVID वार्ड स्थापित नहीं किया गया. 140-बेड की COVID विंग नई इमारत में काम कर रही है.'

#WATCH | Bihar: Darbhanga Medical College & Hospital premises waterlogged & polluted; Administration undertake development work "Didn't set up COVID ward in old building due to construction & technical issues. 140-bed COVID wing is functional in new building,"says DDC, Darbhanga pic.twitter.com/2wPAuRXpvY — ANI (@ANI) May 22, 2021

वहीं, यहां काम कर रही एक नर्स कहती हैं, 'मैं यहां 26 साल से काम कर रही हूं. बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और हमें डीएमसीएच पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है.'

Bihar: Premises of Darbhanga Medical College & Hospital (DMCH) waterlogged & polluted, pigs seen roaming around; Administration takes up development work "I'm working here for 26 yrs. Roads are waterlogged after rainfall & we've to walk through it to reach DMCH," says a nurse pic.twitter.com/8ovtGqUDqF — ANI (@ANI) May 22, 2021

डीएमसीएच चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 'डीएमसीएच परिसर सीमा रहित है. कैंपस को जल्द ही 100 साल पूरे हो जाएंगे. हम मरीजों के इलाज और उनकी जान बचाने के लिए अपना खून-पसीना बहाते हैं. प्रशासन नई सुविधाओं पर काम कर रहा है. दवा, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है.'

DMCH campus is without borders. Campus will be completing 100 years soon & was built accordingly. We put our sweat & blood to treat patients & save their lives. The administration is working on new facilities. There's enough supply of medicine, oxygen: DMCH Medical Superintendent pic.twitter.com/Gg27NYJMOO — ANI (@ANI) May 22, 2021

इधर, दरभंगा के डीडीसी तनय सुल्तानिया कहते हैं कि 'निचले इलाकों में बारिश के बाद जलजमाव की समस्या बनी हुई है. डीएम ने अगले 15 दिनों के भीतर सड़क बनाने का आदेश जारी किया है. हम कचरा प्रबंधन के लिए एक आउटसोर्स एजेंसी के संपर्क में हैं और वे इस पर काम कर रहे हैं.'

गौरतलब हो कि बीते दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को लेकर CM Nitish Kumar पर सवाल उठाया था. पी. चिदंबरम ने कहा था कि सीएम नीतीश को दरभंगा गए हुए 15 साल हो गए, क्या कभी उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हाल के बारे में पता भी किया है. चिदंबरम ने इसको लेकर ट्वीट भी किया, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है.