बिहार: 5 साल की बच्ची के साथ रेप, नाजुक स्थिति में DMCH में चल रहा इलाज

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है. शुक्रवार की शाम दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय अफरातफरी मच गई जब 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया.

घर के सामने खेल रही बच्ची को ऑटो चालक ने अपने ऑटो से अगवा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के आरोपी को देर रात दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Bihar: A tempo driver arrested on charges of raping a 5-year-old girl in Sadar police station limits of Darbhanga, on Friday. Anoj Kumar, Deputy Superintendent of Police says, "We have been told the tempo driver took her to a garden & raped her. Victim is undergoing treatment". pic.twitter.com/EzPGohNHAc

