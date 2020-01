JDU के लिए विलेन बन गए हैं प्रशांत किशोर, क्या अपनी ही पार्टी के लिए खोद रहे सियासी कब्र!

पटना: बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर दही-चूड़ा का भोज हुआ. इस भोज में जेडीयू और बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंचे. लेकिन एक दिग्गज जो इस भोज में नहीं नजर आया वो हैं प्रशांत किशोर.

प्रशांत किशोर का यूं भोज से नदारद रहना इस बात का संकेत है कि वो अपनी ही पार्टी में हाशिए पर चले गए हैं या फिर जेडीयू को उनका स्टैंड समझ में आ गया है. इसका कारण ये है कि दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन तय माना जा रहा है और प्रशांत किशोर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. इससे क्या ये कहना गलत होगा कि प्रशांत किशोर जेडीयू के लिए विलेन बनते जा रहे हैं.

बीजेपी के सांसद आरके सिन्हा पर प्रशांत किशोर पर बयान देते हुए कहा कि 50 साल के राजनीतिक करियर में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दूसरे प्रदेश में अपनी ही पार्टी को हराने के लिए कैंपेन चलाएं.

वहीं, बीजेपी के विधानपार्षद सच्चिदानंद राय ने कहा है कि दिल्ली की जेडीयू इकाई इस बात से हतप्रभ है कि प्रशांत किशोर किसके क्या है? प्रशांत किशोर जेडीयू के हैं या नहीं.

पीके की रणनीति से एनडीए को नुकसान

प्रशांत किशोर दिल्ली में आप के लिए काम कर रहे हैं. जाहिर है प्रशांत किशोर की रणनीति से दिल्ली में सीधा नुकसान एनडीए को हो सकता है. अगर प्रशांत किशोर की रणनीति काम आती है तो उनकी स्थिति बीजेपी और जेडीयू में और भी बुरी हो सकती है क्योंकि पार्टी के कई नेता पहले ही उनके खिलाफ जा चुके हैं.

पहले भी कर चुके हैं पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी

प्रशांत किशोर ने 21 दिसंबर को ट्वीट कर कहा था देश के गैर बीजेपी सीएम NRC को ना कहें. वहीं, 23 दिसंबर को ट्वीट कर उन्होंने CAA और NRC के विरोध में शामिल होने पर राहुल गांधी को शुक्रिया कहा.

Thanks @rahulgandhi for joining citizens’ movement against #CAA_NRC. But as you know beyond public protests we also need states to say NO to #NRC to stop it.

We hope you will impress upon the CP to OFFICIALLY announce that there will be #No_NRC in the #Congress ruled states.

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 24, 2019