रांची में बंद के दौरान हुए बवाल में 11 लोग जख्मी, एसएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल

रांची: Ranchi Curfew News: राजधानी रांची के मेन रोड में हुए बवाल में आज कुल 11 लोग जख्मी हो गए. इसमें कई लोगों के गोली लगने की भी खबर है. जानाकरी के अनुसार, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित तमाम पुलिसकर्मियों घायल हो गए हैं.

दरअसल, प्रांतीय राजधानी रांची में आज जुमे की नमाज के बाद असमाजिक तत्वों ने पैगंबर मोहम्मद के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्य सड़क पर जमकर बवाल किया और हनुमान मंदिर तक भारी पथराव और हिंसक संघर्ष किया.

पूरे रांचाी में लगाया गया कर्फ्यू

घटना के बाद रांची में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया है. पुलिस ने बताया कि हनुमान मंदिर पर हुए पथराव और हिंसक संघर्ष में रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स्थानीय डेली मार्केट के थानेदार समेत दर्जन भर पुलिसकर्मी एवं अन्य लोग घायल हो गये. पुलिस को हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हवा में गोलियां चलानी पड़ी.

पथराव और गोलीबारी हुई

घटना के बाद हालात को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त छविरंजन ने रांची शहर में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया है. रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार झा ने बताया, ‘आज शहर के मेन रोड इलाके में जुमे की नमाज के बाद एकरा मस्जिद और आसपास के इलाकों से भारी संख्या में जमा उपद्रवियों ने पथराव किया और कुछ स्थानों पर गोलीबारी भी की. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवा में गोलियां चलायीं। स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा.'

पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

उन्होंने बताया, ‘सैकड़ों की संख्या में पथराव कर रहे उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा लेकिन इससे भी जब बात नहीं बनी तो पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी.’ मौके पर पहुंचे रांची के उपायुक्त छविरंजन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से रांची शहर में कर्फ्यू लगा दिया है.

#WATCH | "District Admn has imposed a curfew across Ranchi. We appeal to the people to stay home," announcement being made in Ranchi, Jharkhand following a protest against the controversial remark by suspended BJP spokesperson Nupur Sharma. The protest had turned violent. pic.twitter.com/rDMq3Jo1rM

