झारखंड: मनरेगा में रिक्त पदों पर नियुक्ति की परीक्षा स्थगित, यहां जानें updated तारीख

Ranchi: झारखंड वासियों के लिए काम की खबर है. दरअसल, रांची में संविदा पर मनरेगा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति को लेकर 30 अक्टूबर 2021 को होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है. अब ये परीक्षा 17 नवंबर 2021 को होगी.

परीक्षा केंद्र में बदलाव नहीं

उम्मीदवार ranchi.nic.in पर जाकर परीक्षा के संशोधित कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए परीक्षा केंद्र में बदलाव नहीं किया गया है. ये पहले से निर्धारित (केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (CTI), OTC मैदान के बगल में हेहल, रांची) में ही होगा.

इन पदों पर होगी बहाली

बता दें कि मनरेगा योजनाओं में तेजी लाने के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. इसके तहत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक एवं कंप्यूटर सहायक के कुल 74 पदों पर बहाली होनी है.

ग्राम रोजगार सेवक के चयन संबंधित कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं

वहीं, नियुक्ति को लेकर 30 अक्तूबर को होने वाली परीक्षा अब 17 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गई है. हालांकि, ग्राम रोजगार सेवक के चयन से संबंधित कार्यक्रम पूर्व की तरह ही निर्धारित है, इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है.

संशोधित तिथि के बाद परीक्षा का शेड्यूल-

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

परीक्षा की तारीख- 17 नवंबर 2021

प्रथम पाली में 10:00 AM- 12:00 AM



तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)

परीक्षा की तारीख- 17 नवंबर 2021

प्रथम पाली में 10:00 AM- 12:00 AM

लेखा सहायक

परीक्षा की तारीख- 17 नवंबर 2021

प्रथम पाली में 10:00 AM- 12:00 AM



तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)

परीक्षा की तारीख- 17 नवंबर 2021

द्वितीय पाली में 02:00 PM- 04:00 PM



कंप्यूटर सहायक, लिखित परीक्षा

परीक्षा की तारीख- 17 नवंबर 2021

द्वितीय पाली में 02:00 PM- 04:00 PM



कंप्यूटर सहायक, प्रायोगिक परीक्षा

परीक्षा की तारीख- 20 नवंबर 2021

प्रथम पाली में 10:00 AM- 12:00 AM