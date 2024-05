Bihar Lok Sabha Election 2024: आरा में BJP प्रत्याशी आरके सिंह के प्रचार वाहन पर जानलेवा हमला, गाड़ी तोड़ी, ड्राइवर को पीटा

Arrah Lok Sabha Chunav: लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में हैं. सातवें चरण में बिहार की आरा लोकसभा सीट पर मतदान होना है. वोटिंग से पहले यहां चुनाव खूनी होता जा रहा है. बुधवार (29 मई) को बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह की प्रचार गाड़ी पर जानलेवा हमला किया गया. कुछ उपद्रवियों ने वाहन में तोड़फोड़ करने के साथ-साथ ड्राइवर को भी पीटा. चालक ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई. ये घटना नवादा थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास की है. इस पूरे मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. वाहन चालक में बताया कि वह लोग बाजार समिति की तरफ आ रहे थे, तभी कुछ बाइक सवार उनका पीछा करते हुए पहुंचे और अपशब्द करने लगे. उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी को रोकी और उसके साथ मारपीट करने लगे. उसने कहा कि मैंने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई.

घायल ड्राइवर की पहचान जगदीशपुर थाना के बीमवा गांव निवासी नवल किशोर सिंह (32 वर्ष) के रूप में हुई है. नवल किशोर सिंह ने थाने को दिए आवेदन में कहा है कि बुधवार की सुबह वह बोलेरो से अपने गांव से बीजेपी के जिला कार्यालय जा रहा था. सुबह 8:30 बजे बाजार समिति के गेट के पास पहुंचा तो एक बाइक (BR-03J-5673) पर सवार दो लोगों ने प्रचार गाड़ी को ओवरटेक कर घेर लिया और गाली-गलौज करने लगे. कहने लगा कि पास नहीं देता है. इसके बाद दोनों ने पिटाई कर दी.

#WATCH | Arrah, Bihar: Union Minister and NDA candidate from Arrah Lok Sabha constituency RK Singh's election campaign vehicle was allegedly attacked near the market committee under the Nawada police station area. A case has been registered on the complaint of the driver. RK… pic.twitter.com/nA0GPo3iJt

— ANI (@ANI) May 29, 2024