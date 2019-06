चमकी बुखार: मुजफ्फरपुर MP का बेतुका बयान, बच्चों की मौत के लिए '4G' को ठहराया जिम्मेदार

मुजफ्फरपुर: चमकी बुखार के कारण बिहार में लगातार बच्चों की मौत हो रही है. पूरे देश का ध्यान अभी बिहार में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल पर है जहां हर दिन कई बच्चे चमकी बुखार की वजह से भर्ती हो रहे हैं. हर दिन बड़े नेता वहां दौरे पर पहुंच रहे हैं लेकिन अब इसी जिले के सांसद अजय निषाद ने बेतुका बयान दिया है.

अजय निषाद ने कहा है कि बच्चों की हो रही मौतों के लिए 4 जी जिम्मेदार है. 4जी से उनका मतलब गांव, गरीबी,गर्मी और गंदगी से है. उन्होंने कहा कि बिहार के पिछड़े समाज का ताल्लुक 4जी से है. साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को मुजफ्फरपुर दौरे के लिए धन्यवाद दिया.

Muzaffarpur MP: Patients coming in are very poor, most of them are from SC category & other backward classes. Their lifestyle belongs to a very low category. That needs to be raised. Parents take time to understand when their children fall sick, they need to be made aware. https://t.co/0VWMqNTd5E

— ANI (@ANI) June 18, 2019