बिहार की बेटी ने बनाया रोबोट, कोरोना से जंग में मिलेगी मदद, ये है खूबियां

Patna: कोरोना से लड़ने के लिए देश और दुनाया में कई तरह की दवाओं की खोज की जा रही है. वहीं, कई वैक्सीन भी अस्पतालों में आ गए हैं लेकिन इस कोरोना काल में देश और राज्य में बड़ी संख्या में डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ की कमी देखी जा रही है.

कई डॉक्टर और मेडिकल स्टॉफ संक्रमित भी हो गए हैं. ऐसे में इस समस्या को देखते हुए पटना में एक इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने अपने पिता योगेश कुमार की मदद से डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी को कोविड-19 की महामारी से बचाने की मुहिम में एक अनोखा मेडी रोबोट बनाया है.

यह रोबोट किसी भी संक्रमित मरीज, लाचार व्यक्ति का बेसिक मेडिकल जांच प्रामाणिकता के साथ दूर से और रियल टाइम डाटा और डेटाबेस के साथ जांच करता है. साथ ही इस रोबोट की मदद से रक्त में ग्लूकोस की मात्रा, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, हृदय गति, तापमान, ब्लड प्रेशर, वजन, ई.सी.जी., वायरलेस स्टेथेस्कोप से फेफड़ा, हृदय इत्यादि की जांच की जा सकती है.

Patna | An engineering student along with her father developed a robot to help doctors.

"With its help, we can conduct all essential tests such as oxygen, pulse, temperature. We have shared this project with state and Centre govts for its immediate use," says Akansha#COVID19 pic.twitter.com/IXl7VRne4G

— ANI (@ANI) May 23, 2021