Lok Sabha Election 2024: नीतीश, ममता या केसीआर, 2024 में विपक्ष से कौन होगा चेहरा? कर्नाटक चुनाव के बाद होगा ऐलान!

Face Of The Opposition In 2024: देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है. बीजेपी की ओर से एक बार फिर से पीएम मोदी ही कप्तान होंगे, जबकि विपक्ष में अभी तक चेहरा तय नहीं हो सका है. हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगुवाकार बनने की कोशिश तो कर रहे हैं. उनकी इस कोशिश को कांग्रेस, केजरीवाल के अलावा ममता बनर्जी भी स्वीकार करते नजर आ रहे हैं.

ममता की ओर से उन्हें पटना में विपक्षी नेताओं की एक मीटिंग बुलाने को कहा गया था. जिस पर नीतीश ने काम शुरू कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, ये बैठक कर्नाटक चुनाव के बाद बुलाई जाएगी. बैठक को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि हम निश्चित रूप से एक साथ बैठेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए चर्चा करेंगे.

कर्नाटक विधानसभा के बाद होगी बैठक

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कुछ नेता कर्नाटक विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं. एक बार यह खत्म हो जाए, तो हम अपनी बैठक के स्थान को अंतिम रूप देंगे. हालांकि, ये बैठक कब और पटना में कहां पर बुलाई जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई. माना जा रहा है कि इस बैठक में काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी. बता दें कि ममता बनर्जी ने ही दिल्ली की जगह पटना में ये बैठक आयोजित करने की सलाह दी थी.

विपक्षी एकजुटता की मुहिम जारी

बीजेपी से अलग होने के बाद से नीतीश कुमार विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं. इसी उद्देश्य से वो हाल ही में दिल्ली भी गए थे. यहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी बातचीत की थी. उसके बाद उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी.