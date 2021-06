कटिहार: कोरोना वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं ग्रामीण, जानें क्या है वजह

Katihar: बिहार में भले ही कोरोना (Coronavirus) मामले में कमी आई हो लेकिन अब भी सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना एक चुनौती है. दरअसल, बिहार के कई क्षेत्र में अफवाह फैलने की वजह से लोग कोरोना वैक्सीन (Covid Vaccine) लगवाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं.

कटिहार में लोगों ने बताया कि आखिर वह वैक्सीन लगवाने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें जानकारी मिली है कि वैक्सीन लगवाने से कुछ लोगों की मौत हो गई है.

ऐसे में लोग अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं. यही वजह है कि कटिहार के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर दिन भर कर्मी के बैठे रहने के बाद भी या तो काफी कम लोग टीकाकरण के लिए आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं.

Bihar: People in rural areas of Katihar are reluctant to take COVD vaccine jabs due to lack of awareness

"There is hesitancy among people regarding the vaccine. We have heard that some people died after taking jabs," said a local in Budhel area of the district yesterday pic.twitter.com/SxJH60kBJH

