हैदराबाद एनकाउंटर का राबड़ी देवी ने किया स्वागत, बोलीं- कुछ नहीं कर रही बिहार सरकार

पटना: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने भी हैदराबाद एनकाउंटर (Hyderbad Encounter) मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा तेलंगाना पुलिस के द्वारा रेप आरोपियों के एनकाउंटर का स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं. बिहार सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है.

ज्ञात हो कि इससे पहले बिहार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने हैदराबाद रेप कांड के आरोपियों के एनकाउंटर को सही करार दिया. उन्होंने इसे जनता की मांग करार दिया. साथ ही कहा कि हैदराबाद घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है. मंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने तत्कालीन स्थिति को देखकर जो निर्णय लिया है उससे कहीं न कहीं सीधा संदेश जाएगा. ऐसे जघन्य अपराध करने वालों तक संदेश जाएगा.

Rabri Devi,RJD on Telangana encounter: What happened in Hyderabad will act as a deterrent against criminals surely, we welcome this. In Bihar as well, cases of crimes against women are increasing. The state Govt here is lax and doing nothing. pic.twitter.com/5yMP5e0Han

— ANI (@ANI) December 6, 2019