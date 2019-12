रुझानों पर कुछ भी कहना सही नहीं, नतीजे आने के बाद विचार करेंगे: रघुबर दास

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 (Jharkhand Assembly Elections 2019) के रुझानों के मुताबिक राज्य में बीजेपी की सत्ता जाती दिख रही है. मुख्यमंत्री रघुबर दास ने रुझानों पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम जीतेंगे और राज्य में हमारी ही सरकार बनेगी. रघुबर दास ने कहा कि नतीजे आने के बाद ही कुछ बोला जा सकता है. सुबह 11.30 बजे तक के रुझानों में झारखंड, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है. वहीं बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन से काफी पीछ दिखाई दे रही है.

कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी कार्यकर्ता दिल्ली और रांची में जश्न मनाते दिख रहे हैं. महागठबंधन की बढ़त पर कार्यकर्ताओं के जश्न मनाए जाने पर रघुबर दास ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी जश्न मना सकता है.

बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक रुझान नहीं आने पर रघुबर दास ने कहा कि नतीजे आने के बाद गठबंधन समीक्षा करेगा. जमशेदपुर ईस्ट सीट से रघुबर दास खुद प्रत्याशी है, इस सीट पर बीजेपी से बागी सरयू राय ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है. इस सवाल के जवाब में रघुबर दास ने कहा कि अब तो नतीजे ही आने वाले पता चल जाएगा कि किसने कितना डैमेज किया है.

Jharkhand CM & BJP candidate from Jamshedpur East: Had Saryu Rai caused damage, I would not have received the votes, which I did so far. Let me clearly state that we're not only winning but we'll also form govt under the leadership of BJP in the state. #JharkhandAssemblyPolls https://t.co/6OvpA2PYlY

दूसरी तरफ सत्ता की चाबी अपने पास रखने का दावा करने वाले आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी और झारखंड विकास मोर्चा का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.

झारखंड विधानसभा चुनावों के रुझानों में पूर्व सीएम और झारखंड विकास मोर्चा के नेता बाबू लाल मरांडी ने कहा है कि नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए हैं. हम जनता का निर्णय स्वीकर करते है. हम जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं. अभी नतीजे आने दीजिए, इसके बाद हम बैठेंगे और निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है.

JVM(P)'s candidate from Dhanwar, Babulal Marandi: The results are not as per our expectation. We will have to accept people's mandate. We will play the role which people's mandate has given us. Let the results come, then we will sit and discuss what to do. #JharkhandElection2019 pic.twitter.com/707uBjWPH2

