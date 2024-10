Aaj Ka Panchang: आज का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ काल और विशेष मुहूर्त

Aaj Ka Panchang Tithi 28 October 2024 in Hindi: आज 28 अक्टूबर 2024 है. हिन्दू पंचांग के अनुसार, यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जानकर हम अपने शुभ और अशुभ समय का पता लगा सकते हैं. पंचांग के पांच अंग होते हैं, जिनसे हम सही समय का चयन कर सकते हैं. आचार्य मदन मोहन से आइए जानते हैं आज का पंचांग.

तिथि:

आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो 27 अक्टूबर की सुबह 5:24 AM से शुरू होकर 28 अक्टूबर की सुबह 7:51 AM तक रहेगी. इसके बाद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शुरू होगी, जो 28 अक्टूबर की सुबह 7:51 AM से 29 अक्टूबर की सुबह 10:32 AM तक चलेगी.

नक्षत्र:

आज का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, जो 27 अक्टूबर की दोपहर 12:24 PM से 28 अक्टूबर की दोपहर 3:24 PM तक रहेगा. इसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा, जो 28 अक्टूबर की दोपहर 3:24 PM से 29 अक्टूबर की शाम 6:34 PM तक रहेगा.

करण:

आज के करण में पहले बालव है, जो 27 अक्टूबर की शाम 6:35 PM से लेकर 28 अक्टूबर की सुबह 7:51 AM तक रहेगा. इसके बाद कौलव करण आएगा, जो 28 अक्टूबर की सुबह 7:51 AM से 9:10 PM तक रहेगा. अंत में तैतिल करण, जो 28 अक्टूबर की रात 9:10 PM से 29 अक्टूबर की सुबह 10:32 AM तक रहेगा.

योग:

आज का योग ब्रह्म है, जो 27 अक्टूबर की सुबह 5:57 AM से 28 अक्टूबर की सुबह 6:47 AM तक रहेगा. इसके बाद इन्द्र योग आएगा, जो 28 अक्टूबर की सुबह 6:47 AM से 29 अक्टूबर की सुबह 7:47 AM तक रहेगा.

त्यौहार और व्रत:

आज गोवत्स द्वादशी और रामा एकादशी का त्यौहार मनाया जा रहा है.

सूर्य और चंद्रमा का समय:

सूर्योदय: 6:34 AM

सूर्यास्त: 5:47 PM

चन्द्रोदय: 28 अक्टूबर की सुबह 2:53 AM

चंद्रास्त: 28 अक्टूबर की शाम 3:35 PM

अशुभ और शुभ काल:

राहू काल: 7:58 AM – 9:22 AM

यम गण्ड: 10:46 AM – 12:10 PM

कुलिक: 1:34 PM – 2:58 PM

दुर्मुहूर्त: 12:33 PM – 1:17 PM, 2:47 PM – 3:32 PM

वर्ज्यम्: 11:33 PM – 1:22 AM

शुभ काल:

अभिजीत मुहूर्त: 11:48 AM – 12:33 PM

अमृत काल: 8:11 AM – 9:59 AM

ब्रह्म मुहूर्त: 4:58 AM – 5:46 AM

आनन्दादि योग:

आज ध्वजा (केतु) योग 3:24 PM तक रहेगा.

चंद्र मास और ऋतु:

आज का चंद्र मास अमांत (आश्विन) और पूर्णिमांत (कार्तिक) है.

इस पंचांग के अनुसार आज का दिन आपके लिए शुभ और फलदायक हो!

