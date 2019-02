कीर्ति आजाद ने PM मोदी पर लगाया सेना का मजाक उड़ाने का आरोप, Twitter यूजर ने पूछा- सबूत दें क्या?

दरभंगा : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद ने ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सेना के अपमान का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, 'हम अपने जवानों और लड़ाकू विमान के पायलटों की सराहना करते हैं. वहीं, पीएम मोदी उनका मजाक उड़ाते हैं.' उन्होंने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का वीडियो रिट्वीट करते हुए यह आरोप लगाया है.

कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद के इस आरोप के बाद ट्विटर यूजर ने कीर्ति आजाद को आड़े हाथों लिया है. एक यूजर ने लिखा, 'सबूत चाहिए तो बताओ मेरे पास है.' इसके अलावा भी कई यूजर ने आपत्तिजनक कमेंट किए हैं.

हम अपने जवानों और लड़ाकू विमान के पायलटों की सराहना करते हैं वहीं Pradhan Mantri @narendramodi उनका मजाक उड़ाते हैं देखिए वीडियो

We salute the soldiers and the brave pilots on the other hand the Prime Minister insults them watch vdo

