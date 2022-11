Janardan Mishra Video: 'शराब पिएं, तंबाकू चबाएं, धूम्रपान करें लेकिन...' जल संरक्षण पर BJP सांसद की अजीब टिप्पणी, वीडियो वायरल

BJP MP Janardan Mishra Viral Video on ater Conservation: मौजूदा समय में जल संरक्षण बड़ा मुद्दा है. पिछले कुछ समय में कई देशों में पानी का संकट देखने को भी मिला है. भारत के भी कई राज्यों में इस तरह की कुछ समस्या देखने को मिल रही है. इसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जल संरक्षण को लेकर लोगों को समय-समय पर अभियान चलाकर जागरूक भी किया जाता है. पर कभी कभी जागरूकता अभियान में ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं जो अलग ही संदेश दे देती हैं. ऐसा ही कुछ भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने किया है. उन्होंने रविवार को एक कार्यक्रम में जल संरक्षण को लेकर जो टिप्पणी की वह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रीवा में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे सांसद

रिपोर्ट के मुताबिक, रीवा में कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम रविवार को आयोजित एक वर्कशॉप के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा घटते भूजल के विषय पर बोल रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, ‘भूजल तेजी से सूखता जा रहा है, इसे बचाया जाना चाहिए... आप शराब पिएं, तंबाकू चबाएं, खरपतवार धूम्रपान करें या गंध को पतला करें, लेकिन पानी के महत्व को समझें और इसे जरूर बचाएं.’ जनार्दन मिश्रा की यह टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. उनके भाषण का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है.

#WATCH | Rewa, Madhya Pradesh: "Lands are running dry of water, it must be saved... Drink alcohol, chew tobacco, smoke weed or smell thinner and solution but understand the importance of water," says BJP MP Janardan Mishra during a water conservation workshop pic.twitter.com/Nk878A9Jgc

