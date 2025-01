'उमर अब्दुल्ला ने पूरी लॉबी को आईना दिखा दिया...', चुनाव में धांधली को लेकर BJP का विपक्ष पर हल्ला बोल

Shehzad Poonawalla On Omar Abdullah: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनमार्ग जेड- मोड़ टनल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उनका धन्यवाद किया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों को सराहा और राज्य में किए गए चुनावों का जिक्र किया. इसके बाद ही देश में उमर अब्दुला के बयाने कई मायने निकाले जाने लगे. लोग इंडिया गठबंधन की दीवार ढहती हुई देख रहे हैं. यानी हर मोड़ पर कांग्रेस अकेली होती जा रही है. बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर खूब प्यार बरसाया.

बीजेपी ने विपक्ष पर बोला हल्ला

जिसके बाद से बीजेपी विपक्ष पर खूब हल्ला बोल रही है. जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली पूरी लॉबी को आईना दिखाया है. मुझे लगता है कि कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी को इससे सबक सीखना चाहिए. जब ​​भी आप चुनाव जीतते हैं, तो आप चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करते हैं लेकिन जब आप हारते हैं, तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं...उमर अब्दुल्ला ने उन्हें आईना दिखाया है, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए."

#WATCH | Delhi | On the statement of J&K CM Omar Abdullah, BJP Spokesperson Shehzad Poonawalla says, "Omar Abdullah has shown a mirror to the whole lobby which questions the Election Commission and electoral process. I think Congress, AAP and Samajwadi Party should learn a lesson… https://t.co/mqACoWIks6 pic.twitter.com/N3VbCHnBmt

