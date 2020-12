किसान आंदोलन: कनाडा के PM के बयान पर भारत ने लगाई फटकार, कहा- ऐसी बयानबाजी गैरजरूरी

नई दिल्ली : देश के तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली में डटे हैं. सरकार किसानों के साथ लगातार संवाद बहाली पर जोर दे रही है. इस कड़ी में आज 32 किसान संगठन सरकार से बात कर रही है. इस दौरान केंद्र सरकार किसानों को MSP और मंडी के बारे में जानकारी देगी. भारत के इस आंतरिक मामले को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने दखल दिया था. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसानों को समर्थन दिया है. इसके बाद कैनेडा के कुछ राजनेताओं के ऐसे बयानों को भारत सरकार ने खारिज किया है.

भारत सरकार ने खारिज किए बयान

विदेश विभाग (MEA) के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने कनाडाई नेताओं द्वारा भारत में किसानों से संबंधित कुछ टिप्पणियों को देखा है. किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामले में इस तरह की टिप्पणी और बयान बेहद गैरजरूरी और अनुचित हैं. हमारा मानना है कि राजनैतिक वार्तालापों को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए.



We've seen some ill-informed comments by Canadian leaders relating to farmers in India. These are unwarranted especially when pertaining to internal affairs of a democratic country. It's also best that diplomatic conversations aren't misrepresented for political purposes:MEA Spox pic.twitter.com/HXtFTrsxCX

— ANI (@ANI) December 1, 2020