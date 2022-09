Chhattisgarh: आदिवासी युवती का कमाल, नेशनल गेम्स के लिए हुईं सेलेक्ट; पहले कर चुकी हैं ये कारनामा

National Games 2022: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की एक आदिवासी लड़की ने कमाल कर दिया है. 28 साल की युवती एलिजाबेथ बेक (Elizabeth Beck) अपनी मेहनत और लगन से नेशनल गेम्स 2022 (National Games 2022) के लिए सेलेक्ट हो गई हैं. पैसे की कमी की वजह से उनकी ट्रेनिंग में भी दिक्कत आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करती रहीं. इस दौरान एलिजाबेथ बेक ने सरकार से मदद की अपील भी की. जान लें कि एलिजाबेथ बेक अपने राज्य छत्तीसगढ़ की बेस्ट साइकिलिस्ट बन चुकी हैं और अब वो नेशनल गेम्स में अपना हुनर दिखाएंगी.

नेशनल गेम्स में भाग लेंगी एलिजाबेथ

साइकिलिस्ट एलिजाबेथ बेक ने कहा कि उपकरण और पैसे की कमी के कारण प्रशिक्षण में समस्या होती है. क्या मुझे सिर्फ इसलिए खेलने की अनुमति नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूं? राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वालों को अन्य राज्य में सरकार मदद करती है, लेकिन मैं अपने दम पर जा रही हूं. हमारे राज्य में ऐसा नहीं है. हमें अपने पैसे से वहां जाना पड़ता है. मैं वहां जीतने की पूरी कोशिश करूंगी. सरकार से अपील करें कि वह ध्यान दे, हमारी मदद करे.

Jashpur, Chhattisgarh | Lack of equipment, money causes issues in training. Am I not allowed to play just because I am poor? Those participating in National Games are helped by their govt, but I have been going on my own. Request govt to pay heed, help us: Cyclist Elizabeth Beck pic.twitter.com/AgsLm0zvtv

— ANI (@ANI) September 22, 2022