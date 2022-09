ED Coal Smuggling Case: अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार को मिला 12.30 AM पर पेशी का समन, लेकिन ED से हो गई ये 'मिस्टेक'

Meneka Gambir ED Probe: प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पेशी का समन भेजा. लेकिन स्थिति उस वक्त अजीबोगरीब हो गई, जब रिश्तेदार ईडी के दफ्तर तो पहुंच गई लेकिन वह बंद मिला.

न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर को कोयला तस्करी मामले में ईडी ने बीती रात 12.30 बजे पेश होने को कहा था. जब वह दिए गए समय पर वहां पहुंचीं तो एजेंसी का दफ्तर बंद था और वहां कोई अधिकारी भी नहीं था. हालांकि बाद में ईडी ने गलती सुधारते हुए उन्हें ताजा समन जारी किया है. पिछले समन में 12.30 PM की जगह 12.30 AM छप गया था.

West Bengal | TMC MP Abhishek Banerjee's sister-in-law Maneka Gambhir was summoned to ED office in Kolkata at 12.30 am last night in connection with coal smuggling case. However, upon reaching the office as per the time mentioned in the summon, the office was found to be closed. https://t.co/0kfWY2uvcg pic.twitter.com/KdxYvFaU6P

— ANI (@ANI) September 12, 2022