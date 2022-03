पांच राज्यों में मिली हार पर कांग्रेस में मंथन, गहलोत ने राहुल गांधी के लिए कही ये बात

नई दिल्लीः पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करने पड़ा है. चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं. कांग्रेस के लिए इस कठिन समय की तरह देखा जा रहा है और पार्टी अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस नेता एक बार फिर चर्चा करने लगे हैं. इस क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी परिवार का बचाव करते हुए राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की दलील की है.

अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनना चाहिए. पिछले 3 दशकों से गांधी परिवार से कोई भी पीएम या मंत्री नहीं बना. यह समझना महत्वपूर्ण है कि गांधी परिवार कांग्रेस की एकता के लिए महत्वपूर्ण है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन करते हुए रविवार को कहा कि राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे दमखम से मुकाबला कर कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनावी हार का ‘पोस्टमॉर्टम’ होगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी. गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘राजनीति में कई तरह की परिस्थिति बन जाती है, उससे घबराना नहीं चाहिए. हम लोगों ने लंबे समय से देखा है, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, उसे कभी संसद में सिर्फ 2 सीट मिली थी. इसलिए चुनाव में हार-जीत होती रहती है, हम उनसे घबराते नहीं हैं.’

उनके मुताबिक, ‘आज राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं, जो दमखम के साथ नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को भी राहुल गांधी जी को टार्गेट करके ही अपना भाषण शुरू करना पड़ता है और उसका अंत करना पड़ता है. आप समझ सकते हो कि इसका क्या मतलब है.’ सीडब्ल्यूसी की बैठक के बारे में गहलोत ने कहा, ‘सीडब्ल्यूसी की बैठक सोनिया जी ने समय से बुलाई है. वहां बैठकर हम चर्चा करेंगे हम लोग, पोस्टमॉर्टम भी होगा. आगे कैसे बढ़ना है, आगे नए सिरे से कैसे काम करना है इस बारे में बात करेंगे. जहां कमी है, उसे दूर करेंगे..’

उन्होंने पांच राज्यों में कांग्रेस को मिली हार पर कहा कि राजनीति में कई तरह की परिस्थिति बन जाती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए. उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. यही भाजपा जो आज सत्ता में हैं, इनको 542 में से सिर्फ 2 लोक सभा सीटें मिली थीं वो भी दिन हमने देखा है. इसलिए चुनाव में हार-जीत होती रहती है, इससे घरबराने की जरूरत नहीं हैं. कांग्रेस का कैडर घबराने वाला नहीं हैं.

