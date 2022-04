National Herald Case: पूर्व मंत्री पवन बंसल की ED दफ्तर में पेशी, कल खड़गे से हुई थी पूछताछ

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. इस सिलिसले में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल (Pawan Bansal) की ईडी दफ्तर में पेशी हुई. उन्हें केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था. इसके पहले ईडी ने सोमवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ की थी.

आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड में मामले में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को आरोपी बनाया गया है. मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच तेजी से बढ़ रही है.

Delhi | Congress leader and former Union Minister Pawan Bansal appears at ED office for questioning in connection with National Herald corruption case pic.twitter.com/wbMCD95yFP

— ANI (@ANI) April 12, 2022