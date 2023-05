UP Loksabha 2024: जहां सबसे अधिक लोकसभा सीटें, वहीं कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर; आखिर क्या है वजह?

Congress Party In UP 2024: जिस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे कमजोर कड़ी रहा है. प्रियंका गांधी की निगरानी के बावजूद UP से कांग्रेस पार्टी के फेवर में कभी फैसला नहीं आया है. इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के नेताओं की उदासीनता है.