Republic Day 2021 पर Metro से आने-जाने का है प्लान तो जान लें, ये स्टेशन रहेंगे बंद

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस (Republic Day 2021) पर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) से कहीं आने-जाने का प्लान है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, कहीं ऐसा न हो कि आप घर से काम के लिए निकलें लेकिन मेट्रो बंद मिले. जी हां, गणतंत्र दिवस पर कुछ स्टेशन पर मेट्रो सेवा बंद रहेगी है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मुताबिक ये निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है.

गणतंत्र दिवस (Republic Day 2021) पर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की सेवाएं आंशिक रूप से बाधित रहेंगी. इसके तहत राजपथ के आसपास के चार स्टेशन सुबह के समय बंद रहेंगे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा है कि केन्द्रीय सचिवालय (Central secretariat), उद्योग भवन (Udyog Bhawan metro station), पटेल चौक (Patel chowk metro station) और लोक कल्याण मार्ग स्टेशन (Lok Kalyan Marg Metro Station) 26 जनवरी की सुबह बंद रहेंगे.

LIVE TV

यह भी पढ़ें; New Farm Law को लेकर किसान ने PM Modi की मां को लिखा इमोशनल लेटर, की ये अपील

डीएमआरसी ने इन स्टेशनों को आंशिक रूप से बंद करने के अलावा पार्किंग भी बंद करने का फैसला लिया है. इन सभी स्टेशनों पर पार्किंग भी 25 जनवरी सुबह छह बजे से 26 जनवरी दोपहर दो बजे तक बंद रहेंगी. डीएमआरसी (DMRC) ने ट्वीट किया है, 'इन स्टेशनों पर 26 जनवरी 2021 को कुछ समय के लिये प्रवेश और निकास बंद रहेगा. केन्द्रीय सचिवालय स्टेशन (Central secretariat Metro Station) पर ट्रेन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. पार्किंग सुविधा 25 जनवरी सुबह छह बजे से 26 जनवरी दोपहर दो बजे तक बंद रहेगी. '

Republic Day Update

Entry/exit to the following stations will remain closed for a short period on 26th January 2021. Interchange shall be available at Central Secretariat.

Parking facilities will remain closed from 6 AM on 25th January till 2 PM on 26th January at all stations. pic.twitter.com/nxstFNQdof

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें (@OfficialDMRC) January 24, 2021