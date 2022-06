प्रमोद शर्मा/नई दिल्ली : बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद से जुड़े विवादित बयान के बाद खाड़ी देशों की नाराजगी बढ़ गई है. इस बीच आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले कर पैगंबर के अपमान का बदला लेने की बात कही है.

अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े संगठन AQIS ने मीडिया को एक चिट्ठी जारी कर हिंदुओं की हत्या करने की बात कही है. पत्र में लिखा है कि हम दुनिया के हर उस दुस्साहसी शख्स जो पैगंबर की गरिमा के खिलाफ बोलता है, उसे आत्मघाती हमलों में मार गिराएंगे. अलकायदा ने हिंदुओं को आतंकी बताते हुए उन्हें भारत पर कब्जा करने और खुद को पैगंबर की गरिमा के लिए लड़ने वाला बताया.

May our mothere be bereaved of us, if we do not avenge our beloved Prophet SAW!!!

AQIS pic.twitter.com/dU5HMjRwDm

— ابراہم_۳ (@ibraahim_03) June 7, 2022